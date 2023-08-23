بمشاركة جزائرية.. إفتتاح فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس

أشرف رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، على إفتتاح فعاليات اليوم الثاني من قمة “بريكس” في العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي، في كلمة له على هامش الإفتتاح: “مصممون على أن تحقق شراكة مجموعة بريكس التعافي الاقتصادي العالمي الشامل”.

كما شدد رامافوزا، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الاقتصادية دون أي عرقلة. معبرا عن قلقه من استخدام المؤسسات الاقتصادية في المنافسات الجيوسياسية.

وتشارك الجزائر شرفيا في قمة جوهانسبرغ بوفد رفيع يرأسه وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى في إيطار حرصها على الإنضمام إلى مجموعة البريكس لتقوية تموقعها في العالم لما تتوفر عليه من مقومات.

ومن بين أبرز محاور القمة سيكون ملف التوسع الذي انفتحت عليه الكتلة الاقتصادية منذ مدة.

حيث كشفت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في وقت سابق أن ما يقارب 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى بريكس. ومن بينها الجزائر، مصر، إثيوبيا، نيجيريا والسنغال.