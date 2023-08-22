بمشاركة جزائرية.. انطلاق منتدى أعمال بريكس

إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال منتدى أعمال بريكس وهو أول فعالية في جدول أعمال القمة التي ستعقد خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أوت الجاري.

وتأتي القمة التي تعقد بعاصمة جنوب إفريقيا، جوهانسبورغ، تحت شعار “بريكس وأفريقيا”، في ضوء أوضاع دولية متوترة على رأسها من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتشارك الجزائر شرفيا في قمة جوهانسبرغ بوفد رفيع يرأسه وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى في إيطار حرصها على الإنضمام إلى مجموعة البريكس لتقوية تموقعها في العالم لما تتوفر عليه من مقومات.

ومن بين أبرز محاور القمة سيكون ملف التوسع الذي انفتحت عليه الكتلة الاقتصادية منذ مدة.

حيث كشفت وزارة خارجية جنوب إفريقيا في وقت سابق أن ما يقارب 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى بريكس، ومن بينها الجزائر، مصر، إثيوبيا، نيجيريا والسنغال.