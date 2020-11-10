بمشاركة خالد وسولكينغ وآخرون.. مشروع خيري “دار عميمير” لمساعدة المعوزين

ستشارك مجموعة من أكبر وأنجح المغنيين الجزائريين المقيمين في الخارج والجزائر، في تسجيل أغنية تحمل عنوان “توحشناك” في إطار مشروع خيري “دار عميمير”.

ويأتي هذا المشروع الخيري لتأمين دخول مدرسي جديد بالنسبة لتلاميذ العائلات المعوزة من كل الولايات.

و بعدما تم سجل الجزء الاول من المشروع الخيري”دار عميمير” بين العاصمة و وهران، ستكون المرحلة الثالثة من عاصمة الأضواء باريس.

وبعدما تم تسجيل الجزء الأول من مجموعة أغاني من الألبوم من تأليف سفيان لعيشي و ناصر أرابيكا بين الجزائر العاصمة ووهران.. المرحلة الثالثة ستكون من باريس.

بالإضافة إلى النجمان العالميان خالد وسولكينغ، ستشارك مجموعة أخرى من فنانينا الكبار على غرار الشاب صحراوي، هواري بن شنات، الشاب زكي، قويدر بن سعيد، بوطيبة الصغير.

للتذكير مداخيل هذا المشروع الخيري ستوزع على تلاميذ العائلات المعوزة من كافة أنحاء الوطن.