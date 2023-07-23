بمشاركة رباعي جزائري.. الكاف تحدد موعد قرعة رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، موعد اجراء سحب قرعة الدور التمهيدي الأول لمنافستي رابطة الأبطال، وكأس الكونفيدرالية لموسم 2023-2024.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الكاف”، تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل 25 جويلية الجاري، كموعد لاجراء القرعة الخاصة بهاتين المنافستين.

كما نشر الموقع الرسمي للكاف، القائمة الكاملة للأندية المعنية بالمشاركة في الطبعة المقبلة من هاتين المنافستين.

يذكر أن الجزائر ستكون ممثلة بأربعة أندية، حيث سيشارك شباب بلوزداد، وشباب قسنطينة، في رابطة الأبطال، فيما سيدافع اتحاد العاصمة عن لقبه في منافسة كأس الكونفيدرالية، التي يشارك فيها أولمبي الشلف.