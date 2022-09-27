بمشاركة فيغو..ماستر كارد تنظم مباراة وتدخل موسوعة غينيس

حققت ماستر كارد، لقب غينيس للأرقام القياسية، بإقامة مباراة لكرة القدم، على أعلى ارتفاع جرى تسجيله حتى الآن على متن رحلة طيران.

في مباراة إنعدمت فيها الجاذبية في بعض مراحلها، والتي عرفت مشاركة النجم البرتغالي السابق لويس فيغو.

في المباراة الأولى من نوعها على ارتفاع 6166.1 متراً في ظروف انعدام الجاذبية احتفت خلالها ماستركارد بولع العالم بكرة القدم، وارتقت بشغف عشاق اللعبة إلى آفاق غير مسبوقة.

وأقيمت المباراة في 20 أوت 2022 بين فريقين،كل فريق مكون من أربعة لاعبين، بمشاركة أسطورة كرة القدم لويس فيجو وسبعة لاعبين آخرين من عشاق كرة القدم.

كما جرى تقديم الرقم القياسي من قبل محكّم رسمي معتمد من غينيس للأرقام القياسية، وتم التحقق من هذا الإنجاز من قبل شاهدين.

واستعرض لويس فيجو، خلال المباراة مهاراته بالمراوغة بالكرة في ملعب كرة قدم بلغت مساحته 75 متراً مربعاً، جرى تصميمه خصيصاً داخل الطائرة.

كما مَثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المباراة، حمد محمد حسن ومواطنته ياسمين غانم الشرشني من دولة قطر التي أصبحت مركزاً عالمياً للتميز الرياضي، ووجهة رائدة للسياح وعشاق الرياضة.

وضمت قائمة اللاعبين الآخرين؛ ريانون إسماعيل، وجوني فاينز، وديدسون روشا، وبيغاد مصطفى، وفرح جفري.

وصرحت في هذا الشأن، بياتريس كورناكتشيا، النائب الأول للرئيس، التسويق والاتصال في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا-ماستركارد:” تلتزم ماستركارد، بصفتها شريكاً طويل الأمد لدوري أبطال أوروبا منذ عام 1994، بدعم هذه اللعبة على جميع المستويات.

وأضافت المتحدثة:” وذلك من خلال ربط الناس بما يحبون، ومنح عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لحظات لا تقدر بثمن.

وتابعت:”يسعدنا تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية، وبإقامة مباراة لكرة القدم على أعلى ارتفاع تم بلوغه حتى الآن على متن رحلة طيران فريدة تنعدم الجاذبية في بعض مراحلها.

وعلق لويس فيجو على هذه التجربة قائلاً:”لقد عايشت ذات التجربة على ارتفاع 20 ألف قدم فوق سطح الأرض، مع مجموعة من عشاق كرة القدم الذين ارتقوا بشغفهم بهذه الرياضة إلى آفاق غير مسبوقة.”