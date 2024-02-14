بمشاركة كريستيانو.. جديد رامز جلال برمضان 2024

يتواجد النجم المصري رامز جلال في مدينة دبي لتصوير النسخة الجديدة من برنامجه السنوي للمقالب، المقرر عرضه في رمضان.

وتم تداول صورة للإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان بعد إصابته بكسر في الكتف، وتردد أنه أصيب أثناء تصوير المقلب.

وحسب موقع “سيدتي”، انتشرت بعض الأقاويل أن المقلب الجديد يحمل اسم “رامز قفل اللعبة” مع الإشارة لدور بارز يلعبه النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

وحسب روايات نقلها عدد كبير من المقيمين في مدينة دبي، يتواجد حالياً لاعب كرة القدم المصري عبدالله السعيد لتصوير المقلب.

وتم تسريب أنباء “غير مؤكدة” عن استدراج رامز جلال لعدد من المشاهير في مجالات الفن والرياضة والإعلام والسوشيال ميديا.

وينقسم المقلب إلى جزأين، الأول في “الأكوا بارك” والثاني في بيت الرعب”.

ومن المنتظر الكشف عن التفاصيل رسمياً عبر بيان رسمي تصدره الشركة المنتجة قبل أيام قليلة من بدء شهر رمضان 2024.

ولكن هناك بعض التسريبات الخاصة بالبرنامج، أن رامز استعان بكريستيانو رونالدو لاستدراج النجوم. بينما أكد البعض الآخر أن اللاعب المحترف في الدوري السعودي سيظهر ضمن قائمة الضحايا.

واعتاد رامز جلال تقديم برنامج المقالب منذ العام 2011 ببرنامج رامز قلب الأسد 2011، وتواصلت مقالبه دون انقطاع رغم تداول شائعة سنوية حول رغبته في اعتزال تقديم برامج المقالب.

حيث قدم بالترتيب: رامز ثعلب الصحراء 2012، رامز عنخ أمون 2013، رامز قرش البحر 2014، رامز واكل الجو 2015. رامز بيلعب بالنار 2016، رامز تحت الأرض 2017، رامز تحت الصفر 2018. رامز في الشلال 2019، رامز مجنون رسمي 2020، رامز عقله طار 2021، ورامز موفى ستار 2022.