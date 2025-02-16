بمشاركة مراد..انطلاق أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

انطلقت اليوم الاحد بتونس أشغال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة وزير الداخلية والجماعات المحلية. والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مشروع خطة إستراتيجية عربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات والجرائم السبيرانية. ومشروع خطة تتعلق بالحماية المدنية.

وكان في استقبال الوزير بمطار قرطاج الدولي كل من خالد النوري، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية الشقيقة، و الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، و رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.