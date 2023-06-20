بمشاركة نحو 640 عارضا.. معرض الجزائر الدولي يفتح أبوابه اليوم

يفتح معرض الجزائر الدولي في طبعته الـ 54 أبوابه اليوم الثلاثاء والى غاية 25 جوان الجاري. بقصر المعارض الصنوبر البحري تحت شعار “الجزائر: نظرة جديدة و آفاق جديدة”.

وسيشهد المعرض مشاركة نحو 640 عارضا وطنيا وأجنبيا. حيث ستكون ايطاليا ضيف شرف الطبعة الجديدة لهذا الحدث الاقتصادي الهام المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

كما سيفتح المعرض الدولي أجنحته لـ 473 مؤسسة جزائرية و 165 مؤسسة أجنبية تمثل ثلاثين بلدا. ويتعلق الأمر بتركيا وبيلاروسيا والأردن وألمانيا والكاميرون وسوريا وكوبا وفرنسا والسنغال وباكستان. وإيطاليا وإيران وغانا وتونس ومالي وفلسطين وفيتنام والبرازيل وبنغلاديش والنيجر وموريتانيا. والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وموزنبيق وكينيا وأذربيجان وتنزانيا وليبيا ومصر. أما الصين وروسيا فتشاركان بأجنحة فردية.

أما إيطاليا ضيف شرف المعرض ستكون ممثلة بـ 13 مؤسسة عارضة. فيما يأتي الأردن في مقدمة المشاركة الأجنبية ب 25 مؤسسة متبوعا بتركيا (22 ) وإيران (12) وباكستان (11) وفلسطين ب 10 مؤسسة مشاركة.

يشار أنه سيشارك 473 عارضا وطنيا موزعين على 157 مؤسسة عمومية و 316 مؤسسة خاصة. تنشط في الصناعات الالكترونية والكهربائية والتجهيزات الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والميكانيك والصناعة التقليدية والبناء والاشغال العمومية.

كما ستشارك وزارة الدفاع الوطني في هذا المعرض بنحو 15 مؤسسة على مساحة تقدر ب 3068 م2.

جدير بالذكر أن المعرض يدوم ستة أيام و يفتتح أبوابه يوميا من الساعة الـ11 الى الساعة 19 مساء، ببرنامج ثري بالنشاطات ويتعلق الأمر أساسا بتنظيم المنتدى الأول للاستثمار “الجيريا إكسبو إنفست” الرامي الى التعريف بفرص الاستثمار الواعدة والميزات التي يمنحها القانون الجديد للاستثمار وكذا فرص التصدير في اطار منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (زليكاف).

كما سيتم ايضا عقد ندوات اقتصادية تنظمها سفارة ايطاليا بالجزائر على هامش المعرض حيث ستتناول الشراكة الجزائرية الايطالية وفرص التعاون لاسيما في مجال الفلاحة.