بمشاركة 130 عارضا.. افتتاح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمناولة غدا

أعلن كمال أقسوس، رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة انه بداية من الغد ستفتتح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للمناولة بمشاركة أكثر من 130 عارضا.

وأوضح أقسوس على أمواج الإذاعة الوطنية أن العارضين سيوزعون على مساحة 2500 متر مربع وسيمثلون كامل السلسلة الصناعية من المقاولين المتخصصين إلى الشركات المتعاملة. بما فيها مجمع سوناطراك.

وتنظم هذه الطبعة، التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 20 نوفمبر،تحت شعار “التجديد من أجل صناعة وطنية متكاملة”،بمشاركة وفود أجنبية من السويد وإيطاليا وبولندا وألمانيا.

وسيركز الصالون على قطاعات صناعة السيارات وتحلية مياه البحر ومنشآت السكك الحديدية والتعدين. ومن المتوقع أن تشهد هذه الطبعة توافد أكثر من 10 آلاف زائر وهو عدد كبير لمثل هذا الحدث المهني البحت.

وقال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة إن المنظمين أطلقوا منصة رقمية لتسهيل التواصل ولقاءات الأعمال. مشيرا إلى برمجة أكثر من مائة لقاء أعمال.

وسيسلط الصالون الضوء على المؤسسات المشاركة في المشاريع المهيكلة الكبرى، لاسيما في مجال التعدين وشبكات السكك الحديدية. ومحطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة وصناعة السيارات.كما يتضمن برنامج الصالون عقد ندوات موضوعاتية مخصصة للتكنولوجيات والذكاء الاصطناعي