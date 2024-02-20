بمشاركة 130 عارض.. إفتتاح الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للأغذية والتغليف

إفتتحت اليوم الثلاثاء الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للأغذية والتغليف من تنظيم شركة . “سي چي کوم ايفنت” أغروباك إكسبو. ويستمر إلى غاية 23 فيفري 2024 بقصر المعارض صافكس بالجزائر العاصمة.

قال بكوش محمد أمين محافظ الصالون، أن الطبعة الثالثة عرفت عدة عارضين في التعبئة والتغليف وهو مجال مهم بالنسبة للصناعات الجزائرية. مشيرا إلى أنه تم تحقيق الإكتفاء الذاتي في هذا المجال بالنسبة للنوعية والوفرة والكمية وهو مهم بالنسبة للصناعات الغذائية او الطبية او مواد التصنيع خاصة النوعية. مؤكدا أن العديد من المصانع قد شرعت في التصدير.

وأضاف بكوش، أنه سيشارك في المعرض أزيد من 130 عارض من عدة دول منهم الجزائر، بلجيكا، تونس، إيطاليا. الإمارات العربية المتحدة وفرنسا. كما سيكون هذا الحدث الإقتصادي أغروباك اكسبو بمثابة استكشاف آخر فرصة التقاء المتعاملين الإقتصاديين بهدف المستجدات من مواد أولية. معدات أجهزة والتقنيات المستخدمة في مجال التغليف التعليب والتوضيب بمختلف أنواعها: كرتون ورق بلاستيك، إضافة إلى مختلف المنتوجات الغذائية وهذا من أجل تشجيع الإستثمار والرفع من قيمة هذه الصناعة المضافة وجودة المنتوج الوطني وتطويره.