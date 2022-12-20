بمشاركة 16 دولة.. إفتتاح تظاهرة “اللّيالي الدّولية لمسرح الصّحراء” غدا بأدرار

تُشرف من ولاية أدرار، وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي على إفتتاح الدورة التأسيسية لتظاهرة “اللّيالي الدّولية لمسرح الصّحراء”. والتي ستُقام في الفترة الممتدة من 21 إلى 26 ديسمبر الجاري. بمشاركة 16 دولة.

كما ستُقام العروض المسرحية في فَضاءات صحراوية مفتوحة فوق الكثبان الرملية. وفي واحات النخيل. وداخل المغارات والقصور القديمة، والساحات. وهو ما يتيح للعمل المسرحي الاقتراب من جمهور أوسع. والاستفادة من فضاء الصحراء في العرض المسرحي. والخروج بالعروض من طريقتها التقليدية. إلى فضاءات تُناسب خصوصيات المنطقة الصحراوية.

كما بشمل برنامج الدورة التأسيسية التي أطلق عليها إسم “الهادي بوكرش”. وتحمل شعار “حوار”. مشاركة فرق مسرحية من 16 بلداً عربياً وأجنبياً. تتنافس على 11 جائزة.

وإلى جانب العروض. ستُقام ورشات يُشرف عليها مسرحيون. من الجزائر وخارجها في مجالات التمثيل، السينوغرافيا. الكتابة الدرامية والكوريغرافيا. فضلاً عن تنظيم ملتقى. حول “توظيف الموروث الثقافي الشعبي في العمل المسرحي”.