بمشاركة 19 دولة.. بجاية تحتضن الدورة الـ20 للقاءات السينمائية

تتأهب مدينة بجاية، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، لاستقبال حدث ثقافي استثنائي يحمل في طياته عبق عشرين عاماً من العطاء السينمائي المتميز.

فخلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 11 سبتمبر 2025، ستتحول عاصمة الحماديين إلى قبلة حقيقية لعشاق الفن السابع من مختلف أنحاء العالم.

ويقدم المهرجان في دورته المميزة هذه باقة سينمائية ثرية تضم أكثر من 30 عملاً فنياً، تمثل إبداعات 19 دولة مختلفة.

هذا التنوع الثقافي يعكس النضج الذي وصل إليه الحدث، حيث نجح في ترسيخ مكانته كجسر حضاري يربط بين ثقافات وتجارب سينمائية متنوعة.

وتتوزع الأعمال المشاركة بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الأعمال الوثائقية التي تلامس قضايا إنسانية واجتماعية مختلفة. مما يضمن تنوعاً في المحتوى يلبي أذواق وتطلعات جمهور عريض من محبي السينما.

ويكتسب الحدث أهمية خاصة من خلال احتضانه في متحف السينما ببجاية، هذا الفضاء الثقافي الفريد الذي يجسد علاقة المدينة العريقة بالفن السابع.

واختيار هذا المكان التاريخي لاستضافة الفعاليات يضفي ميزة خاصة على الحدث، بروح الماضي والحاضر .

ورشات عمل متخصصة وحوارات ثرية

كما تشهد الفعالية تنظيم ورشات عمل متخصصة وحوارات ثرية ونقاشات عميقة. تديرها شخصيات مرموقة في عالم السينما.

وتشهد الدورة الحالية تقديم منحة زرماني للعام الثاني على التوالي، وهي مبادرة طموحة تهدف إلى دعم الكتابة السينمائية في الجزائر.

وتُمنح هذه المنحة بعد تقييم دقيق من لجنة متخصصة، مما يضمن جودة المشاريع المدعومة وتمثل هذه المنحة استثماراً حقيقياً في مستقبل السينما الجزائرية.

حيث تسعى إلى تطوير المواهب الشابة وتشجيع الإبداع في مجال الكتابة السينمائية، الذي يشكل الأساس لأي عمل فني ناجح.

ومنذ انطلاقتها الأولى، نجحت اللقاءات السينمائية ببجاية في بناء سمعة متميزة تخطت حدود الجزائر. لتصل إلى المشهد السينمائي العالمي.

هذا النجاح لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة جهود متواصلة ورؤية واضحة من القائمين على التنظيم. واستطاع المهرجان أن يحافظ على مستواه المتميز عبر السنوات.

مما جعله نموذجاً يُحتذى به في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية و تتجاوز أهمية اللقاءات السينمائية البُعد الثقافي لتشمل أبعاداً اقتصادية وسياحية مهمة.

فالحدث يجذب سنوياً مئات الزوار من داخل الجزائر وخارجها، مما ينعكس إيجابياً على القطاع السياحي المحلي.

كما يساهم المهرجان في تعزيز صورة بجاية كوجهة ثقافية متميزة، مما يدعم جهود الترويج السياحي للمدينة على المستويين الوطني والدولي.