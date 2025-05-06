بمشاركة 21 دولة.. الأغواط تحتضن الطبعة الـ11 للمهرجان الدولي للسماع الصوفي

نُظمت بدار الثقافة التخي عبدالله بن كريو ندوة صحفية خاصة بمحافظة المهرجان الدولي للسماع الصوفي. الذي ستنطلق فعاليات طبعته الحادية عشرة في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 ماي الجاري. بمشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور فني وثقافي مميز من داخل الجزائر وخارجها.

ويعد هذا المهرجان، الذي تحتضنه الجزائر كدولة مستضيفة، موعدًا ثقافيًا وروحيًا سنويًا يثري الساحة الفنية ويعيد إحياء تقاليد التصوف والسماع الصوفي. وستعرف هذه الطبعة مشاركة وفود من 21 دولة، تمثل مختلف المدارس الروحية والموسيقية الصوفية من العالم الإسلامي وخارجه. إضافة إلى 18 ولاية جزائرية ستقدم عروضًا تمثل تنوع التراث الصوفي المحلي.

وأكد محافظ المهرجان الدكتور احمد بن صغير خلال الندوة، أن هذه التظاهرة تسعى إلى تعزيز الحوار الثقافي والتسامح بين الشعوب، من خلال الموسيقى الروحية التي تتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية. مشيرًا إلى أن هذه الطبعة ستتميز بـ”تنوع العروض وثراء البرنامج العلمي والفني”.

وفي سياق موازٍ، ستُعقد ندوات علمية بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، يشارك فيها نخبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في التصوف والفكر الإسلامي. وتهدف هذه الندوات إلى تعميق النقاش حول البعد الحضاري والروحي للتصوف في السياق المعاصر، وتسليط الضوء على رموزه ومآثره في التاريخ الجزائري والعالمي.

كما سيتضمن البرنامج ورشات فنية وعروضًا موسيقية لفرق صوفية متنوعة، ستقام في عدد من الفضاءات الثقافية والدينية. ما يجعل من هذا الحدث نقطة التقاء بين التراث والحداثة، وبين الإبداع والتأمل الروحي.

يُذكر أن المهرجان عرف منذ انطلاقه تطورًا ملحوظًا في حجم المشاركة والتأثير، ليصبح منصة دولية للتعريف بالفن الصوفي وتعزيز الجذور الثقافية والروحية للمنطقة.