بمشاركة 3000 متخصص من 20 دولة.. انطلاق مؤتمر رفيع المستوى حول البلاستيك والتغليف

انطلق اليوم الاثنين، مؤتمر رفيع المستوى في إطار النسخة السابعة من معرض “بلاست آند برنتباك” الجزائر للفترة الممتدة من 16 إلى 18 ماي في مركز المؤتمرات CIC الجزائر.

ويقدم 100 عارض، من 18 دولة، تقنياتهم وحلولهم لأكثر من 3000 متخصص في الصناعة من أكثر من 20 دولة.

ويأتي العارضون من دول مختلفة بما في ذلك الجزائر وألمانيا والمملكة العربية السعودية والنمسا والصين ومصر والإمارات العربية المتحدة. وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليونان والهند وإيطاليا وبولندا والبرتغال وسويسرا وتونس وتركيا.

هذه المشاركة الدولية الكبيرة تثبت ذلك مرة أخرى أن صناعة البلاستيك والطباعة والتغليف الجزائرية تزدهر.

ووفقًا لجمعية الهندسة الميكانيكية VDMA، تعد الجزائر واحدة من أكبر المستثمرين في إفريقيا والشرق الأوسط في تقنيات البلاستيك والطباعة والتغليف.

كما تسمح هذه الواردات التكنولوجية للجزائر بتطوير وتنويع إنتاجها وزيادة صادراتها واستبدال واردات المواد الاستهلاكية.

في هذا السياق ، يلعب معرض plast & printpackalger 2022 دورًا مهمًا في زيادة الوعي بين الجمهور الجزائري. حول المواد والتعبئة الصديقة للبيئة وفي تعريف الجمهور بالاقتصاد الدائري.

بالإضافة إلى الموائد المستديرة الثلاث، ستكون هناك مؤتمرات حول عرض متقاطع حول النفايات البلاستيكية في الجزائر. وتطبيقات البلاستيك في صناعة الكهرباء والإلكترونيات (الكهربائية والإلكترونية) وفي صناعة السيارات.

كما سيقدم أعضاء اتحاد المهنيين الجزائريين والصناعيين UPIAM عرضًا تقديميًا حول تنويع الصناعة الجزائرية.