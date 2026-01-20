بمشاركة 39 مؤسسة جامعية.. تنظيم أول دورة وطنية للتكوين حول ISO 9001 بوهران

احتضنت جامعة وهران 2 - “محمد بن أحمد” – دورة وطنية للتكوين حول شهادة ISO 9001، بمقر الندوة الجهوية لجامعات الغرب. في إطار مخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ضمان الجودة.

وهي أول دورة تكوينية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال معايير “الإيزو”. تشارك فيها 39 مؤسسة جامعية حضورية من خلال ممثليها وخمسة ممثلين من كل جامعة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

الدكتور عمر هارون، نائب مدير مكلف بالتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أكد ان هذه الصيغة مكنت من تكوين نحو 200 متكون في معايير “الإيزو” تحت إشراف أمين علال، أستاذ جامعي ومكون معتمد في مجال نظُم الجودة. والذي سبق له الإشراف على مسار حصول جامعة ورڨلة على شهادة الإيزو خلال السنة الماضية. ليقوم بنقل هذه التجربة الناجحة إلى باقي الجامعات قصد تعميمها ومرافقتها في مسار نيل هذه الشهادة.

ويأتي هذا البرنامج، المنظَّم تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي. في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة وضمانها داخل الجامعات الجزائرية. مما يساهم في تعزيز المستوى النوعي للتكوين والبحث العلمي وإبراز صورة الجامعة الجزائرية وفق المعايير الدولية.

علمًا أنه ستتم برمجة دورة تكوينية ثانية بجامعة المدية مقر الندوة الجهوية لجامعات الوسط بهدف تعميق التكوين ومتابعة التطبيق الميداني للنظام.