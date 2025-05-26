بمشاركة 800 متعامل جزائري وأجنبي..انطلاق الصالون الدولي “سيبسا فلاحة”

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الطبعة الـ23 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية “سيبسا فلاحة”.بمشاركة 800 متعامل جزائري وأجنبي.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، الذي أكّد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن “المشاركة النوعية والقوية التي تسجلها هذه الطبعة تعكس اهتمام الشركات. والمستثمرين،والمهنيين، وطنيين كانوا أم أجانب، لقطاع الفلاحة في الجزائر الذي يعرف ديناميكية غير مسبوقة. بفضل الإصلاحات والتدابير التحفيزية المتخذة، خلال السنوات الأخيرة”.

وأضاف بأن هذا المعرض “أصبح موعدا هاما يرتقبه المتعاملون والمهنيون. من داخل وخارج البلاد, الناشطون. في شتى المجالات ذات صلة بالقطاع الزراعي، والصيد البحري، والصناعات الغذائية”.

ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 35 ألف متر مربع، 800 مؤسسة جزائرية وأجنبية قادمة من 40 بلدا، من بينهم إيطاليا، ضيفة شرف الصالون.

ويتكون المعرض من ثلاث أقسام مخصصة على التوالي للإنتاج الفلاحي والثروة الحيوانية، تربية المائيات، وكذا التصدير لإفريقيا.

وضمن فعاليات الصالون، سيتم تنظيم عدة أيام دراسية مخصصة لشعبة البطاطا، شعبة التمور، الفلاحة الصحراوية، الصناعات الغذائية، على أن يتم في اليوم الأخير تسليم الجزائر الخاصة بمسابقة الابتكار في القطاع الفلاحي في إفريقيا.