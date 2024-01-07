بمعدل رحلتين أسبوعيا… الجوية الجزائرية تكشف موعد استئناف رحلاتها إلى بيروت

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء اليوم الأحد، موعد استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد انقطاع قارب أربع سنوات بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وحسب بيان الشركة الوطنية للنقل الجوي، فإن إستئناف الرحلات الجوية من الجزائر نحو بيروت يكون ابتداءً من تاريخ 14 جانفي 2024.

وفيما يخص البرنامج، فإن الجوية الجزائرية ستشغل خط “الجزائر-بيروت-الجزائر” رحلتين في الأسبوع كل يوم أحد وخميس على أن يتم تعزيزها برحلتين اضافيتين مستقبلا.

ودعت الجوية الجزائرية زبائنها الراغبين في الحجز واكتشاف المزيد من عروضها زيارة موقعها الإلكتروني https://airalgerie.dz/ .

وللإشارة، حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، منتصف شهر ديسمبر الماضي، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار هواري بو مدين، وهي الطائرة الأولى للخطوط الجوية الجزائرية التي تستأنف رحلاتها إلى لبنان بعد توقف لسنوات عدة.

وكان على متن طائرة بوينغ 737/800 التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لحظة هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة اللبنانية على الساعة 13:05 كل من المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان والسفير اللبناني في الجزائر، محمد حسان وسفير الجزائر في دمشق، كمال بوشامة اضافة إلى ممثل لوزارة النقل وعدد من الصحفيين.