بمعية 15 دولة أخرى.. الجزائر تطلق بيان إلتزامات “الأونروا” المشتركة

أطلقت الجزائر يوم الأربعاء, بمعية 15 دولة أخرى من إفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية, بيانا حول الإلتزامات المشتركة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وذلك من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لتمويل الوكالة الأممي.

وجاء هذا البيان، ايضا للتأكيد على محورية أهمية الدور المنوط بـ”الاونروا”، بعد المحاولات المجحفة والممنهجة التي تعرضت لها من طرف سلطات الاحتلال الغاشم.

والتي عملت على القضاء عليها، في وقت يكون فيه سكان قطاع غزة أحوج من أي وقت مضى للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد ذات البيان، الذي انضمت إليه، إلى جانب الجزائر, كل من الأردن والكويت وسلوفينيا وبلجيكا والبرازيل وغيانا وإندونيسيا وايرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب افريقيا وإسبانيا ودولة فلسطين, الاعتراف بالدور الهام الذي لا غنى عنه للوكالة خلال 75 عاما من وجودها وعملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

كما أعرب عن دعم “الأونروا”، لكي تضطلع بفعالية بولايتها في جميع ميادين العمليات. واكد البيان أيضا، الذي يبقى مفتوحا لانضمام المزيد من الدول، على أن “الأونروا” هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.

إذ لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها بنفس القدر من الفعالية، ويعرب في الوقت ذاته عن فائق التقدير للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام “للأونروا” لتفانيهما في خدمة ولاية الوكالة ورسالتها.

وذلك بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, ومع المبادئ الإنسانية, بما في ذلك مبدأ الحياد.

وتثمن هذه المبادرة عاليا عمل موظفي الوكالة في كافة ميادين عملها وتؤكد على دورها باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريان حياة للأمل والفرص لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم.

بما في ذلك الأطفال والنساء، معترفة في هذا الصدد بالمخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاع أو تعليق لعملها الحيوي.

و في الأخير، سلط البيان الضوء على المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للغاية للوكالة، ويعترف بالجهود التي تبذلها الجهات المانحة والبلدان المضيفة للاستجابة للأزمة المالية للوكالة, وأهمية توفير الدعم التمويلي الكافي والمستدام والمتوقع “للأونروا”.

للتذكير, فقد كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص مساعدة مالية تقدر بـ15 مليون دولار كمساهمة من الجزائر في تمويل وكالة “الأونروا”.