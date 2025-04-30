بملعب”نيلسون مانديلا”.. داربي بلوزداد والعميد يوم الـ 12 ماي الداخل

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم، يوم الاثنين، الـ 12 من ماي الداخل، موعدا لقمة الموسم بين شباب بلوزداد والجار مولودية الجزائر، برسم الجولة الـ 25 من البطولة المحترفة.

كما برمجت الرابطة، الداربي الذي سيلعب في غياب الأنصار بسبب العقوبة المسلطة على “أبناء لعقيبة” بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. في انتظار تحديد توقيت انطلاقه.

وسيكون صدام “الشباب” و”العميد” بـ 6 نقاط. في سباق الفريقان نحو التتويج باللقب، حيث تتصدر المولودية الترتيب بـ 45 نقطة ولقاء متأخر، بينما يتواجد بلوزداد. في الوصافة رفقة شبيبة القبائل بـ 43 نقطة.