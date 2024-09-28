بمناسبة إنتخاب الرئيس تبون لعهدة جديدة .. الرئيس المالاوي يهنئ

بعث رئيس جمهورية مالاوي، لازاروس مكارثي تشاكويرا، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية بعث الرئيس المالاوي برسالة تهنئة وهذا نصها:

فخامة الرئيس.

تلقيت ببالغ التقدير، نبأ فوزكم في الانتخابات الرئاسية في بلادكم يوم 7 سبتمبر 2024، الذي يمنحكم عهدة ثانية لخمس سنوات.

وباسم حكومة وشعب مالاوي ، أتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، لفخامتكم، بتوليكم مرة أخرى منصب رئاسة الجمهورية.

إنّ لفوزكم يعبّر على ثقة الشعب الجزائري في قدراتكم على توجيه أمور هذه الأمة العظيمة.

أودّ أن أنتهز هذه الفرصة، لأتمنى لفخامتكم، دوام الصحة والسعادة وللشعب الجزائري، استمرار السلم والازدهار.

تفضلوا فخامة الرئيس بقبول فائق التقدير.