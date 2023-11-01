بمناسبة الذكرى الـ 69 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.. ماكرون يهنىء

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة الذكرى الـ 69 لإندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية تمنى الرئيس الفرنسي للجزائر مزيدا من الازدهار.

كما اكد ماكرون البلدين يتقاسمان نفس الطموحات ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على عقد الجزائر.

وأشار ماكرون بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين.

كما جدّد في الأخير الرئيس الفرنسي تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، للشعب الجزائري وللسيد رئيس الجمهورية.