 بمناسبة الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية.. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من رؤساء هذه الدول

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية رسائل تهنئة من قادة الدول.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية هنأ قادة ورؤساء العديد من الدول رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 69 للثورة الجزائرية المجيدة

واضاف البيان أن رئيس الجمهورية تلقى النهاني من قادة الدول االتالية:

– جمهورية باكستان الإسلامية.

– مملكة بلجيكا.

– جمهورية مالاوي.

– جمهورية المجر.

– جمهورية النمسا.

– جمهورية ميانمار.

– الاتحاد السويسري.