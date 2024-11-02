بمناسبة الذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة التحريرية.. الرئيس الإيراني يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان بمناسبة حلول الذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة التحريرية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية لعث الرئيس الإيرتني رسالة تهنئة جاء فيها:

“بمناسبة حلول الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، يُسعدني أن أتقدم لفخامتكم ولكل الشعب الجزائري العظيم بخالص التهاني والتبريكات.

وبهذه المناسبة التي تصادف الذكرى الستين للعلاقات الثنائية بين إيران والجزائر، يطيب لي أن أعلم سيادتكم باستعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتوطيد وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة ومختلف المجالات، راجيا من المولى عزّ وجل لفخامتكم، موفور الصحة والتوفيق وللجزائر الشقيقة والصديقة حكومة وشعبًا، الرقي والازدهار”.