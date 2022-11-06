بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة.. صحيفة باكستانية تصدر ملفا خاصا بالجزائر

أصدرت الصحيفة الباكستانية “باكستان أوبزرفر”، ملفا خاصا بالجزائر بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. حيث أبرزت مبادئ الدبلوماسية الجزائرية.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد تطرق العدد الذي تضمن مقالا من توقيع سفير الجزائر بإسلام اباد، ابراهيم روماني. والذي نشر تحت عنوان “الجزائر، عصرنة الدولة و تنويع للشراكات”. إلى مواقف الجزائر بخصوص المسائل الإقليمية والدولية والشراكات الكبرى، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة.

كما أبرزت الصحيفة، الإمكانيات الإقتصادية الهائلة، التي تتمتع بها الجزائر والمزايا التي جاء بها قانون الإستثمار الجديد.

وبعد عرض لأحداث إندلاع الثورة التحريرية و الأثر الإيجابي الذي أحدثته عبر العالم. و كذا عمق العلاقات بين الجزائر و باكستان. أوضح كاتب المقال أن الجزائر تتوفر، فضلا عن ثرواتها الطبيعية، على “منشآت حديثة و شبكة واسعة من الطرق السريعة و السكك الحديدية و عشرات الموانئ و المطارات الدولية”.

كما كتب أن الجزائر “توفر فرصا ممتازة للإستثمار و التجارة مع خدمات جيدة و أسعار طاقة مناسبة. كما تتوفر على يد عاملة شابة ومؤهلة في بلد يقدر عدد سكانها بـ 45 مليون نسمة”.

وأشار من جانب آخر، إلى أن “الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تسعى منذ سنة 2019. إلى القيام بإصلاحات شاملة ومعصرنة لهياكل الدولة. و التنمية المستدامة في مختلف المجالات”.

كما أوضح المقال، أن “الجزائر و باكستان سيحتفلان في سنة 2023، بالذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. مضيفا أن هذا التاريخ يشكل “فرصة لبذل مزيد من الجهود المشتركة من أجل تنشيط و ترقية العلاقات الثنائية في شتى الميادين.

كما خلصت الموضوع إلى التأكيد، على أن “الجزائر تولي اليوم أهمية اكبر لـ”الدبلوماسية الإقتصادية”. عبر تنويع و تطوير الشراكات الأجنبية. سيما مع المنطقة الآسيوية، منها باكستان البلد الإستراتيجي”.