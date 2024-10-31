بمناسبة الذكرى الـ70 لإندلاع الثورة .. رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من رؤساء وقادة الدول
بقلم م .فيصل
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التهاني من رؤساء وقادة الدول بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة .
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تلقى الرئيس تبون رسالة تهنئة من رئيس جمهورية الصين بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وبهذه المناسبة تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من الرئيس الأندونيسي.
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