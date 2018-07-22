بمناسبة الذكرى 56 ..بدوي يهنئ الشّرطة ويشيد بتجربتها الرّائدة في مكافحة الجريمة

ثمّن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدّين بدوي، الأحد مجهودات منتسبي جهاز الأمن للمجهودات الجبارة حفاظ على أمن واستقرار الوطن.

بدوي وبمناسبة الذكرى 56 لعيد الشرطة، هنأ كل منتسبي الجهاز وحثهم على المزيد من التضحيات وما تحملها من تحديّات.

كما لم يفوّت الوزير الفرصة للإشادة بالتجربة الجزائرية الرائدة في الحفاظ على المواطن وممتلكاته.

وما أكسبها لرجال الشرطة من خبرة ويقظة في الميدان جعل الأخيرة قدوة للمؤسسات الشرطية القارية والعربية.

وأكد ذات المسؤول أن ما حققته الشرطة الجزائرية من نجاح، يندرج من قرارات رئيس الجمهورية الذي يدعّم هذا القطاع الحسّاس.

بتطوير قدراته حتى يكون على مستوى التحديات لمكافحة الجريمة