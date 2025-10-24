بمناسبة العالمي لإعلان ميثاق الأمم المتحدة.. بوغالي يشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان

شدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على أهمية سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وحسب بيان للمجلس أبرز بوغالي وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لإعلان ميثاق الأمم المتحدة دورها في توحيد جهود الشعوب من أجل تعزيز السلم والأمن.

وبمناسبة شدد بوغالي على أهمية “احترام حقوق الإنسان، حكم القانون، الديمقراطية والشفافية كركائز أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة”.

كما دعا بوغالي الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بـ “دورها المحوري في تحقيق السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة”.

وأكد بوغالي إيمانه العميق بأهمية منظمة الأمم المتحدة “كهيئة دولية تتمتع بالشرعية والقدرة على توحيد جهود الشعوب من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية في مختلف أنحاء العالم”.

وجدد بوغالي التزام الاتحاد البرلماني العربي ب”التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية من أجل ترسيخ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وإرساء سلام عادل ودائم يضمن سيادة الدول وحقوق الشعوب”.