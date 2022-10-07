بمناسبة المولد النبوي الشريف

وفيك تسيل المحابر شوقاً، وتهفو النفوسُ حنيناً إليك، تطيب الحياة بذكرك دوماً، ويُشرحُ قلبا يُصلِّي عليك، بمولود النسيم يتجدد، ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد، رسول الله يا نوراً تجلى بك الخلق على الله استدل، لقد أحرزت في الجوزاء ظلاً ونوراً منك في العرش استقل،

بمناسبة المولد النبوي الشريف

فعمت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي وُلد المصطفى الهادي، رحمة الله تجلت للأنام برسول الله والآل الكرام، بدرك أشرق على الورى هداية، وبشرى بعبير الأعياد قرآن الله إلى البشر، بشرى للحاضر والبادي، فقد ملأت الكون يا طه سروراً، وفاحت ذاتك المثلى حبوراً، لقد زينت الدنيا عطراً ونوراً وقد أسقيتها ماء طهوراً، للعالم جئت في يوم جعل الدنيا ربعيا والطير الشادي غرد، نشتاق ونزداد بذكرِك أيها الحبيب فصلى عليك إله الورى، ومنهُ عليك عظيمُ التسليم..

وبهذه المناسبة الزكية، لكم منا قرائنا الكرام أحلى تحية، معطرة بالزهور الندية، هدية لكم بمناسبة مولد خير البرية..