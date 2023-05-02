بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.. Ooredoo تتقدم بتهانيها للإعلاميين

تحتفل أريد باليوم العالمي لحرية التعبير مع الصحفيين الجزائريين، وتتقدم بتهانيها بالنجاح لكافة الأسرة الإعلامية.

و في رسالته التهنيئية للأسرة الإعلامية صرح المدير العام بالإنابة روني طعمة “أتقدم باسمي الخاص وباسم‏ مؤسسة”أريدُ”. لكافة الأسرةالإعلامية الجزائرية بأطيب تمنياتنا بالرقي والنجاح في أداء مهامهم النبيلة. يُمثل هذااليوم فرصة للإشادة بمهنية نساء ورجال قطاع الإعلام والإتصال. وتثمين تضحياتهم اليومية في سبيل ضمان للمواطن حقه في الولوج إلى المعلومة. كما أغتنم هذه الفرصة أيضا لأترّحم على روح الإعلاميين الجزائريين الذين فقدناهم. ”

وتمكنت “أريدُ” منذ تواجدها في السوق الجزائرية من بناء علاقة وطيدة مع وسائل الإعلام الوطنية. قائمة على أُسس الشفافية والاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة. بالإضافة إلى ذلك ترقية الشراكة مع وسائل الإعلام الجزائرية. من خلال مبادرات فريدة موجهة للصحفيين ولمحترفي قطاع الاتصال.

ويتعلق الأمر بمسابقة”نجمةالإعلام”، التي تم إطلاق طبعتها السادسة عشر مؤخرا. والتي أصبحت مع مر السنين موعدا هاما للأسرة الإعلامية.

كما عرف نادي الصحافة لـ”اُريدُ” تنظيم ما يفوق عن 70 دورة تكوينية موجهة للإعلاميين في مختلف المواضيع المفيدة لتأدية مهامهم.