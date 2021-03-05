بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. قراءة مشهدية لـ”بنات برناردا” بالمسرح الوطني

ينظم المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي” قراءة مشهدية بعنوان “بنات برناردا”.

وسيكون العرض تحت إشراف وزارة الثقافة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالجزائر ومعهد سيرفانتيس.

“بنات برناردا” مشروع مسرحي مستوحى من مسرحية “بيت برناردا ألبا” ، تم إنجازه بين شهري ديسمبر 2020 وفيفري 2021.

و قد تم عقد عشر جلسات عمل كانت بشكل مباشر عبر الفضاء الافتراضي.

وتم تنفيذ هذا المشروع تحت إشراف أستاذة الفن الدرامي في المدرسة الملكية العليا للفن الدرامي RESAD. آنا فرنانديز فالبوينا.

و يهدف هذ العمل الى التواصل فيما يخص طرق ووسائل تحليل النصوص الدرامية بغرض إخراجها مسرحيا في الدول المعنية.

كما يهدف الى تطوير الحوار بين الأجيال من خلال اختيار ممثلات من أعمار مختلفة للمشاركة في هذا المشروع المسرحي.

بالاضافة الى تزويد الكتابة الدرامية بمعالجة بسيطة من طرف الممثلات، وذلك من خلال الشهادات المتبادلة حول مواضيع وثيمات النص المسرحي.

ويهدف العمل الى تشجيع فعل الاستماع والاصغاء، والتمازج من خلال محاولة دمج لهجات مختلفة خلال قراءة النص وكتابته.

وسيتم استخدام 3 لغات هي الإسبانية التي كتب بها النص الأصلي، العربية ممثلة في الدارجة الجزائرية، والفرنسية.