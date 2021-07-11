بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.. لعمامرة يتلقى التهاني من نظرائه من مختلف البلدان

تلقى رمطان لعمامرة منذ توليه منصبه على رأس وزارة الشؤون الخارجية، التهاني من نظرائه من جميع البلدان المغاربية والعديد من الدول الأفريقية والعربية. إلى جانب العديد من الدول الصديقة والشريكة عبر العالم.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أتاحت هذه الاتصالات فرصة مواتية للتباحث حول العلاقات الثنائية، فضلا عن أهم القضايا الراهنة.

على الصعيدين الاقليمي والدولي، تلقى وزير الخارجية، مكالمات من عدد من الشخصيات الدولية رفيعة المستوى، الصديقة للجزائر، التي عبرت خلالها عن تمنياتها له بالتوفيق في مهامه الجديدة، معربة عن استعدادها لتوحيد الجهود في خدمة السلام والازدهار في العالم، يضيف البيان.

وعلى هذا النحو، هنأ موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في مكالمة هاتفية لعمامرة على تعيينه وأعرب عن استعداده للعمل سويا لتحقيق التطلعات المضمنة في الأجندة القارية 2003. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم قضايا الساعة على المستوى القاري، فضلا عن واقع وآفاق العلاقات الأفريقية – العربية.

ومن جهته، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن استعداده للتنسيق الوثيق مع السيد الوزير من أجل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات العديدة في مجال السلم والأمن، وتعزيز التضامن والتعاون بين المجموعتين العربية.