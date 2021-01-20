بمناسبة تنصيب بايدن اليوم.. “غوغل” يمدّد حظر قناة ترامب على اليوتيوب

مدّدت شركة “غوغل” حظرا كانت فرضته مؤخرا على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنعه من النشر على قناته بموقع يوتيوب.

وجاء هذا بسبب مخاوف مرتبطة بأعمال عنف محتملة قد يقترفها أنصاره اليوم الأربعاء بمناسبة تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان لها، قالت غوغل إنها مددت منع ترامب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته باليوتيوب 7 أيام إضافية.

وأوضح البيان، أن وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة سيستمر إلى أجل غير مسمى.

للإشارة، فإنه قبل أسبوع علّق موقع يوتيوب لمدة أسبوع قناة ترامب التي كان يتابعها 2.7 مليون.

كما حذف يوتوب مقطع فيديو لإنتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

واتخذ هذا القرار عقب إقتحام مؤيدين لترامب الكونغرس أثناء التصديق على فوز بايدن بأصوات المجمّع الانتخابي.

وقد أغلق موقع تويتر (Twitter) نهائيا حساب ترامب، الذي كان يتابعه أكثر من 88 مليون شخص.

أما موقعا فيسبوك (Facebook) وإنستغرام (Instagram) فعلقا حسابيْه إلى أجل غير مسمى.

كما فرضت شركات آبل (Apple)، وغوغل، وأمازون (Amazon) حظرا على تطبيق “بارلر” (Parler) الذي يقبل عليه المحافظون الداعمون لترامب.