  بمناسبة ثورة نوفمبر  المجيدة .. رئيس أذربيجان يهنئ الرئيس تبون 

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى السبعين لثورة التحرير المجيدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تلقى رئيس الجمهورية تهنئة جاء فيها:

“السيد الرئيس المحترم أخي العزيز”

” بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المتمثل في الذكرى السبعين للثورة، يسعدني أن أنقل أطيب تمنياتي إليكم، وأهنئكم وشعبكم الشقيق من أعماق قلبي، باسمي وباسم الشعب الأذربيجاني.”

وتابع الرئيس الأذربيجاني “لقد ظل أول نوفمبر محفورًا إلى الأبد في تاريخ الشعب الجزائري الشقيق، وأصبح رمزا للنضال من أجل الاستقلال والحرية والإرادة التي لا تُقهر، على الرغم من تعرض شعبكم لسياسة استعمارية قاسية وعنف غير مسبوق وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، فاقت القرن، إلا أن شعبكم لم يفقد عزمه على الاستقلال، وحصل على حريته بدماء ملايين الشهداء المضحّين”.

كما أكد إلهام علييف “في الوقت الحاضر تعتبر ديناميكية تطور العلاقات الأذربيجانية الجزائرية مُرضية، ونولي أهمية لمواصلة توسيعها، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف”.

وإختتم إلهام علييف “وفي مثل يوم أول نوفمبر المميز، أتمنى لكم الصحة الجيدة والسعادة والنجاح في مهامكم، والسلام والازدهار للشعب الجزائري الشقيق”.