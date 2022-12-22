بمناسبة جمعة بدون سيارات.. توقف مؤقت لحافلات إيتوزا عبر هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري “إيتوزا”. عن توقف مؤقت لحركة سير خطوطها كل يوم جمعة، بمناسبة تظاهرة يوم بدون سيارات.

وحسب بيان للمؤسسة، فإنه وبمناسبة تظاهرة يوم بدون سيارات التي تنظمها بلدية الجزائر الوسطى. كل من أيام الجمعة 23-30 ديسمبر 2022 و كذا 06 جانفي 2023. فإن حافلات إيتوزا، ستتوقف عن العمل مؤقتا عبر الخطوط التي تشتغل بمحطة أودان و البريد المركزي. إبتداءا من الساعة 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 19:00 مساءا.

وفيما يخص الخدمة الليلية لهذا المسار، فأكدت المؤسسة أنها ستكون بصفـة عادية خلال أيام التظاهرة بداية من الساعة 19:00 مساءا إلى غاية منتصف الليل.