الوطني

بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026.. الحماية المدنية تحذر من حوادث المرور

بقلم النهار أونلاين
 دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين في بيان لها، المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر لتفادي وقوع حوادث المرور. والحوادث المنزلية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026. وما يصاحبها من حركة تنقل ونشاط مكثف عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026 وما يصاحبها من حركة تنقل ونشاط مكثف عبر مختلف ولايات الوطن,  تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

