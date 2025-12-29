بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026.. الحماية المدنية تحذر من حوادث المرور

وأوضح المصدر ذاته أنه “بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026 وما يصاحبها من حركة تنقل ونشاط مكثف عبر مختلف ولايات الوطن, تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجر عنها خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الاثنين في بيان لها، المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر لتفادي وقوع حوادث المرور. والحوادث المنزلية بمناسبة حلول السنة الجديدة 2026. وما يصاحبها من حركة تنقل ونشاط مكثف عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضاف نفس المصدر أنه “تسجل خلال هذه الفترة, بصفة خاصة، زيادة في حوادث المرور نتيجة التنقلات الكثيفة, إضافة إلى الحوادث المنزلية، لا سيما تلك المرتبطة بحالات الاختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. فضلا عن الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية التي قد تؤثر على السلامة العامة”.

وفي هذا الإطار، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية إلى التقيد بجملة من الإرشادات الوقائية، أهمها أثناء التنقل أو السفر ب “التأكد من السلامة التقنية للمركبة وتوفر وسائل النجدة الضرورية. ومتابعة النشرات الجوية وحالة الطرقات لتفادي الأخطار المحتملة و الازدحام المروري وكذا الالتزام الصارم بقواعد المرور. وتجنب السرعة المفرطة والمناورات والتجاوزات الخطيرة”.

وفيما يتعلق بالوقاية من الحوادث المنزلية, ذكرت بضرورة تهوية المنزل والأماكن المغلقة تفاديا لحالات الاختناق والتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.داعية إلى مراقبة أجهزة التدفئة وتسخين المياه وكذا الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامتها.

وبهذه المناسبة, تؤكد المديرية العامة للحماية المدنية أن وحداتها العملياتية. تبقى مجندة على مدار 24 ساعة لضمان التدخل السريع و الفعال عند الضرورة.

وفي حالة وقوع أي طارئ.دعت الحماية المدنية. إلى الاتصال بها على الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة. الخطر ومكانه بدقة.