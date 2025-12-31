بمناسبة حلول السنة الميلادية.. شرطة وهران تسطر مخططا أمنيا خاصا

سطرت شرطة وهران مخططا أمنيا وقائيا يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2026، والتي تتزامن مع العطلة الشتوية.

وحسب بيان لمصالح الأمن، يرتكز هذا المخطط على تعزيز التواجد الميداني من خلال تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة. لاسيما في الفترة الليلية وذلك عبر مختلف أحياء وشوارع المدينة وكذا بالساحات العمومية ومحطات نقل المسافرين. إلى جانب تعزيز نقاط المراقبة على مستوى الحواجز الأمنية ، مع تسهيل حركة المرور. خاصة على المحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى تنفيذ عمليات. شرطية تستهدف الأماكن المشبوهة للوقاية من مختلف أشكال الجريمة.

وأشار المصدر نفسه، أن مصالح أمن ولاية وهران تواصل الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية من حوادث المرور، من خلال تنظيم خرجات ميدانية تحسيسية لتوعية مستعملي الطريق بضرورة احترام قانون المرور ، والتحلي باليقظة والحذر تفاديا لوقوع الحوادث المرورية.

