بمناسبة حلول شهر رمضان.. الرئيس تبون يتلقى التهاني من أمير قطر والرئيس السيسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الاربعاء التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، من قبل عدد من الرؤساء والقادة العرب.

وحسب بيان مصلبح رئاسة الجمهورية يتبادل الرئيس تبون التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مع عدد من أشقائه، الرؤساء والقادة العرب.

واضاف البيان تبادل رئيس الجمهورية اليوم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من نظيره – رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي

كما تلقى الرئيس تبون التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

كان رئيس الجمهورية تلقى مكالمة هاتفية بالمناسبة من نظيره التونسي قيس سعيد وكذا رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الغزواني.