بمناسبة حلول شهر رمضان.. تنظيم معارض للصناعات التقليدية بالعاصمة

تعتزم الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم واقتراب العطلة المدرسية الربيعية، تنظيم معارض للصناعة التقليدية وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

وأوضحت الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، أن تنظيم هذه المعرض للصناعة التقليدية. يتم تحت إشراف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. واقتراب العطلة المدرسية الربيعية، وذلك على مستوى العاصمة.

وبخصوص الأماكن التي ستحتضن هذه الفعاليات فهي قصر المعارض الصنوبر البحري-سافكس-الجزائر العاصمة. وذلك من 12 فيفري إلى 14 مارس 2026، ميناء سيدي فرج، من 20 فيفري إلى 14 مارس 2026. والحديقة الايكولوجية -واد السمار-الجزائر العاصمة، من 05 إلى 20 مارس 2026.

كما دعت الوكالة الراغبين في التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات إلى الاتصال على الرقم. التالي: 023208715، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

