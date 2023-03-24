بمناسبة رمضان.. الجزائر تُرسل 96 طنا من المواد الغذائية إلى موريتانيا

أرسلت الجزائر مساعدات غذائية إلى موريتانيا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وتمثلت في 96 طنا من المواد الغذائية.

ووصلت المساعدات الجزائرية اليوم الجمعة إلى مطار نواكشوط العسكري بموريتانيا بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقد أشرف على تسليم المساعدات الجزائرية، محمد بن عتو، سفير الجزائر في نواكشوط ومديرة العون الإستعجالي في مفوضية الأمن الغذائي أفاتو بنت عالي. وتتمثل المساعدات الجزائرية في 96 طنا من مختلف المواد الغذائية، من ضمنها الأرز والسكر وزيت الطهي والعجائن والخضار.

وقال السفير الجزائري محمد بن عتو، أن الهدية المقدمة من طرف الجزائر، تأتي في إطار علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين. مضيفا أن الهدية الجزائرية والمتمثلة في كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية. تأتي تعبيرا من الجزائر عن تضامنها ووقوفها إلى جانب موريتانيا. خاصة في شهر رمضان المبارك. مبرزا علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين.

من جهتها مديرة العون الاستعجالي في مفوضية الأمن الغذائي، وفي تصريح صحفي، عبرت عن شكرها للجزائر حكومة وشعبا على هذه الهدية القيمة بمناسبة الشهر الكريم. مضيفة أن هذه الهدية تندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. وتلبية لطموح قائديهما في تعزيز وتقوية تلك العلاقات.

كما حضر استلام الهدية الجزائرية، المستشار الإعلامي في مفوضية الأمن الغذائي عبدالله ولد اخليفه. ومدير العالم العربي في وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج عمر ولد محمدبابو. بالإضافة كذلك إلى مدير المخازن في المفوضية يحيى ولد محمد محمود، وطاقم من السفارة الجزائرية في نواكشوط.

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