بمناسبة رمضان.. عدل للتسيير العقاري تطلق حملة تنظيف واسعة عبر أحيائها

أشرفت مؤسسة عدل للتسيير العقاري على انطلاق الحملة الوطنية للتنظيف بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. والتي مست عدة أحياء سكنية عبر مختلف أحياء البيع بالإيجار عدل في كامل التراب الوطني.

للإشارة، تم اعطاء إشارة انطلاق الحملة من القطب الحضري عدل سيدي عبد الله، على أن تتواصل العملية لمدة أسبوع كامل.

وحسب بيان عدل للتسيير العقاري، فإنه تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لضمان حسن سير الأشغال، بما في ذلك تنظيف الأحياء والأجزاء المشتركة.

وتندرج هذه الحملة في إطار التحضيرات لاستقبال شهر رمضان الفضيل. بهدف توفير محيط سكني نظيف ومنظم يليق بالسكان خلال هذا الشهر المبارك، حيث ستتواصل الأشغال إلى غاية يوم السبت المقبل. وتأتي عملية التطهير والتنظيف في إطار تعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

