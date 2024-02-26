بمناسبة شهر رمضان.. تخفيضات بنسبة 10% في أسعار المواد الغذائية

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين من ولاية بومرداس عن تخفيض يقدر بـ 10 بالمائة في أسعار المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المقبل.

ونوه الوزير في تصريح صحفي بموقف التجار والمنتجين الكبار الذين ساندوا فكرة تخفيض أسعار مختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. على الأقل بنسبة 10 بالمائة بمناسبة شهر رمضان. مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة. معتبرا أن هذه المبادرة جديدة في السوق الوطنية.

وأضاف أن الأسعار في الأسواق التجارية الجوارية لنفس المواد الغذائية ستعرف بدورها انخفاضا “قد يبلغ 25 بالمائة.

وأشار إلى أن هذه التخفيضات ستشمل كذلك المواد الكهرومنزلية التي يجري التنسيق مع المعنيين. لتخفيض أسعارها بنسبة 10 بالمائة خلال هذا الشهر.

وأشار إلى أن عملية خفض الأسعار في رمضان هذه السنة لمواد واسعة الاستهلاك هي الأولى من نوعها وطنيا”. وستعمم على كل تجار التجزئة عبر الوطن, مؤكدا مرافقة مصالح المراقبة على غرار المصالح البلدية و إطارات وأعوان مديريات التجارة عبر الوطن. لهذه التخفيضات “حتى لا يستغلها الوسطاء”.

وبالمناسبة طمأن زيتوني حول وفرة كل المواد الغذائية خلال شهر الصيام لهذه السنة.