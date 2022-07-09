بمناسبة عيد الأضحى.. الفاف تهنئ الأمة الإسلامية

هنأ الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” الأمة الإسلامية بحلول عيد الاضحى الذي تصادف مع اليوم السبت.

وقال موقع الفاف “الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنى عيد أضحى مبارك”.

وتعوّد المسؤولون عن الكرة الجزائرية عامة على تهنئة الشعب الجزائرين بمثل هذه المناسبات.

كما تصادف اليوم السبت بتعيين قبل ايام فقط الرئيس الجديد جهيد زفيزف خلفا للمستقيل شرف الدين عمارة.

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