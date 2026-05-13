بمناسبة عيد الأضحى.. سلفة استثنائية لعمال التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية، عن إطلاق عملية الإستفادة من سلفة استثنائية موجهة لفائدة العمال والموظفين التابعين لقطاع التربية الوطنية. الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 ألف دينار، والمستفيدين من منحة الأجر الوحيد.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية مع رؤساء اللجان الولائية. حيث تم الإتفاق على إعداد قوائم إسمية نهائية للراغبين في الاستفادة من هذه السلفة. كما دعت اللجنة رؤساء اللجان الولائية إلى الاتصال بالعمال والموظفين المعنيين وإرسال القوائم النهائية.

كما أوضحت اللجنة أن ملف الاستفادة يتضمن صكا بريديا مشطوبا، وكشف الراتب، وشهادة عائلية حديثة. إضافة إلى وكالة عند الاقتضاء، على أن يتم سحب الاستمارة من مقر اللجنة الولائية، مع إيداع الملف على مستواها.

وأكدت اللجنة الوطنية، أن هذه العملية تكتسي طابعا تضامنيا واجتماعيا. داعية إلى التعامل معها بالأهمية اللازمة، خاصة وأن آخر أجل لإرسال القوائم النهائية حدّد بتاريخ 18 ماي 2026.

