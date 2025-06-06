بمناسبة عيد الأضحى.. صادي يهنئ أسرة كرة القدم الجزائرية

هنأ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد الصادي، أسؤة كرة القدم الجزائرية، بمناسبة عيد الأضحى المباراك.

ونشرت “الفاف”، اليوم الجمعة، عبر موقعها الرسمي، راسالة التهنئة التي وجهها صادي، لأسرة كرة القدم، والسعب الجزائري كافة.

وأبدى وليد صادي، تمنياته بأن يعيد المولى العلي القدير، هذه المناسبة المباركة على وطننا الحبيب، بالخير، اليُمن، والبركات، وأن يمن علينا جميعا بمزيد من الأمن، والاستقرار.