بمناسبة عيد الأم.. “مانشستر سيتي” يتغنى بـ “محرز ووالدته”

نشر موقع “مانشستر سيتي” قصة النجم الجزائري “رياض محرز” ووالدته التي كافحت وصبرت من أجل أبنائها.

وجاء في تقرير مطول: “وراء كل رجل عظيم امرأة، تنطبق هذه المقولة تماما على نجمنا الجزائري رياض محرز الذي وقفت خلفه أم تكابد وتعاني في تربيته مع أشقائه”.

“عندما كان عمر محرز خمسة عشر عاما، توفى والده بسبب نوبة قلبية، لتلعب والدته دورا مزجدوجا كأب وأم”.

“ولتحقق فيما بعد حلم والد محرز الذي أراد رؤيته نجما كبير في كرة القدم”.

“بعد وفاة والده الذي كان منفصلاً عن والدته، كانت أم محرز الداعم الأول له، وعملت كمدبرة منزل، من أجل الوفاء باحتياجات رياض وإخوته”.

“ارتبط رياض ارتباطا وثيقا بوالدته، والكل يتذكر اللقطة الشهيرة خلال توقيعه عقد انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2018”.

“حيث ظهر اللاعب وإلى جواره والدته، وهي تتأبط ذراعه وتطبع قبلة على وجنته أثناء توقيع عقده الجديد لمدة 5 مواسم، وكانت السعادة بادية على وجهها بشكل أثار تفاعلا واسع”.

“ويحكي محرز قائلا في تصريحات سابقة: “كنت لا أملك المال وأنا صغير، وكانت أمي تعطيني النقود، كنت أعدها بإعادتها عندما أصبح لاعبا محترفا وهي كانت تبتسم”.

ويضيف: “كانت تفعل كل شيء من أجل أن نعيش حياة جيدة”.