بمناسبة عيد الإستقلال.. ربط عدة بلديات بولاية البليدة بالغاز والكهرباء

إستفادت اليوم الأحد عدة بلديات بولاية البليدة من الربط بشبكة الكهرباء والغاز الطبيعي بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والخمسون لعيدي الاستقلال والشباب.

وحسبما أفادت به مصالح ولاية البليدة، فإن العملية جاءت تكملة للبرنامج المسطر خلال هذا الشهر، حيث تم وضع حيز الخدمة اليوم الربط بشبكة الكهرباء لمركز بن بوالعيد، حي يوسفي بالبليدة وحي العزيب بوعرفة بالاضافة الى حي 52 تجزئة بشبكة الغاز.

وببلدية الأربعاء تم ربط بشبكة الكهرباء كل من حي الإخوة خالدي وحوش بكير مسعود، أما ببلدية مفتاح تم ربط بشبكة الكهرباء كل من حي البرج 1 و حي الصفصاف 2 أما حي الصفصاف إستفاد من الربط بشبكة الغاز.

كما إستفاد حي العبازيز ببلدية بوقرة بشبكة الكهرباء والغاز، أما في بلدية أولاد سلامة السفلى و تحاتة إستفاد موطنوا هذه الأحياء بشبكة الكهرباء كما استفاد حي اولاد سلامة السفلى بشبكة الغاز.