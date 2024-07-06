بمناسبة عيد الاستقلال.. الجالية الجزائرية في إسبانيا تنظم دورة كروية

نظّمت الجالية الجزائرية في جيرونا الاسبانية، دورة كروية، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، الموافق لـ 5 جويلية.

وجرت الدورة الكروية، على ملعب “مونجويك” في مدينة برشلونة الاسبانية، تحت رعاية القنصلية الجزائرية العامة في برشلونة على رأسها القنصل العام عموش عبد الحكيم.

وأكد رئيس جمعية الجالية الجزائرية في جيرونا. كمال ياكر، بأن الدورة الكروية التي عرفت مشاركة 4 فرق، ويتعلق الأمر بكل من “جيرونا وساراغوسا وليريدا وبرشلونة” حققت نجاحا كبيرا وأجواء حماسية وتنافسية.

مبرزا بأن لقب الدورة الودية، التي نظمت بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ 62 لاستقلال الجزائر. عاد لفريق “ليريدا” الذي يتكون من عدد كبير من أبناء الجالية الجزائرية في اسبانيا.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن الدورة تميزت بحضور جماهير كبير، إلى جانب ضيوف شرف. في صورة الدولي الجزائري السابق، علي بن حليمة واسعد قادري رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الفلسطينية.

وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها في إسبانيا. حسب المنظمين. الذين وصفوها بالناجحة. على جميع المستويات سواء من جانب التنظيم أو الحضور أو المنافسة الكروية. التي وصلت إلى ذروتها بين شباب الجالية الذي كانوا ضمن صفوف النوادي المشاركة.

وفي المقابل، أكد رئيس جمعية الجالية الجزائرية في إسبانيا، كمال ياكر. بأنه سيعمل على تنظيم مناسبات أخرى سواء رياضية أو ثقافية أو غيرها.

وذلك - يضيف ذات المتحدث – من أجل جمع أبناء الوطن المغتربين والمتعطشين لمثل هذه التجمعات التي تخفف عنهم بعد الوطن وتجعلهم لا ينسون الموروث الثقافي الجزائري.