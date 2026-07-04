بمناسبة عيد الاستقلال.. وضع حيز الخدمة وإطلاق 84 مشروعا للطرق

كشفت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عن وضع حيز الخدمة لعدد من المشاريع الحيوية، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وصيانة شبكة الطرق الوطنية والولائية، وتعزيز الربط بين مختلف المناطق، وتحسين ظروف النقل والتنقل، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف ولايات الوطن، وهذا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

ويشمل البرنامج الإجمالي المخصص لهذه المناسبة الوطنية 84 مشروعا يمتد على طول إجمالي قدره 872.2 كلم. موزعة عبر 37 ولاية، منها 50 مشروعا سيتم وضعها حيز الخدمة عبر 25 ولاية. بإجمالي طول يبلغ 362.9 كلم من مشاريع الطرق، و34 مشروعا جديدا. سيتم إعطاء إشارة انطلاقها عبر 12 ولاية، بإجمالي طول يقدر بـ 509.3 كلم.

حيث تشمل عمليات وضع حيز الخدمة إنجاز ازدواجية على مسافة إجمالية تقدر بـ109.5 كلم. منها 32 كلم من الطرق الوطنية و77.5 كلم من الطرق الولائية، بما يسهم في رفع قدرة المحاور الطرقية. على استيعاب الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمة. كما تشمل أشغال الصيانة. والتدعيم والتقوية والتعبيد على طول 253.4 كلم، موزعة على 90 كلم من الطرق الوطنية و163.4 كلم. من الطرق الولائية، بهدف الحفاظ على ديمومة المنشآت الطرقية، وتحسين نوعية السير، وتعزيز شروط السلامة لفائدة مستعملي الطريق.

وبخصوص الولايات المعنية بعمليات وضع حيز الخدمةهي تمنراست، مسعد، برج باجي مختار، أم البواقي، ميلة. برج بوعريريج، بسكرة، بومرداس، سيدي بلعباس، بجاية، الطارف، غرداية، عين صالح، تبسة، الجلفة، قسنطينة. النعامة، الوادي، تندوف، مستغانم، سكيكدة، تيارت، ورقلة، البويرة، وسوق أهراس.

إعطاء إشارة انطلاق 34 مشروعا جديدا عبر 12 ولاية

وبالموازاة مع ذلك، سيتم إعطاء إشارة انطلاق 34 مشروعا جديدا عبر 12 ولاية، بإجمالي طول يقدر بـ509.3 كلم.

حيث تتوزع هذه المشاريع على 4 مشاريع لازدواجية الطرق الوطنية بطول إجمالي يبلغ 51.1 كلم. و6 مشاريع لعصرنة الطرق بطول 216 كلم، و7 مشاريع لصيانة الطرق بطول 84 كلم. و9 مشاريع لتدعيم وتقوية شبكة الطرق بطول 86.2 كلم، إضافة إلى 8 مشاريع للإنجاز تشمل إنجاز طرق جديدة. وطرق اجتنابية، ومنشآت فنية، ومحوري دوران، بطول إجمالي يبلغ 72 كلم.

وتشمل الولايات المعنية بإعطاء إشارة انطلاق هذه المشاريع الشلف، سعيدة، تيارت، المسيلة، تبسة. تيسمسيلت، تمنراست، باتنة، أم البواقي، النعامة، الوادي، والبويرة.

وأوضحت الوزارة أن الطرق الوطنية تستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة. من حيث تصنيف شبكة الطرق، بواقع 23 مشروعا يمتد على 356.3 كلم. تليها الطرق الولائية بـ9 مشاريع بطول إجمالي يبلغ 142 كلم، فيما تشمل البرمجة أيضا مشروعين. على مستوى الطرق البلدية بطول إجمالي يقدر بـ11 كلم. وتؤكد هذه العمليات مواصلة تجسيد الاستثمارات العمومية الرامية. إلى تحديث وتوسيع شبكة البنية التحتية للطرقات، ودعم التنمية المتوازنة عبر مختلف ولايات الوطن.

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