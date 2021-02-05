بمناسبة عيد الحب.. وائل جسار يطلق أغنية “ولا في الأحلام”

أطلق النجم اللبناني وائل جسار أغنية جديدة، قبل أيام معدودة من الاحتفال بعيد الحب تحت عنوان “ولا في الأحلام”.

وقد صوّر النجم وائل جسار أغنيته بطريقة الفيديو كليب، ومن إخراج فادي حداد وشبّه الأغنية بفيلم هوليوودي قصير.

والعمل يحمل كما كبيرا من الجماليات المرئية، أضاء فيها على منطقة طبيعية مميزة فى لبنان.

وتدور قصة فيديو كليب “ولا في الاحلام” حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فى منزله فيقع في حبها.

ويقرر وائل جسار، أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودّها.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيديو كليب عبر المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

أغنية “ولا فى الاحلام” هى من كلمات أحمد قطوط وألحان احمد زعيم وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.