بمناسبة عيد الطفولة.. الجوية الداخلية تفتح أبوابها لأطفال تمنراست

فتحت الخطوط الجوية الداخلية، أبوابها لأطفال تمنراست في مطار الحاج باي أخاموك، ضمن يوم مفتوح استثنائي يقرّبهم من عالم الطيران ويمنحهم فرصة لاكتشاف أسراره عن قرب وهذا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة.

وأشارت الجوية الداخلية، أنه خلال هذا اليوم الاستثنائي يعيش التلاميذ تجربة فريدة بين أروقة المطار والطائرات. ليتعرّفوا على مختلف المهن المرتبطة بالنقل الجوي، ويستلهموا طموحاتهم نحو مستقبل مليء بالنجاح والإبداع.

كما أكدت أنه من خلال هكذا تجارب يزرع الشغف في قلوب أطفالنا ويمنح أحلامهم أجنحة تحلّق بها نحو الآفاق. لأن تلميذ اليوم هو طيّار الغد.

